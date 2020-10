Rally Mondiale, vince Sordo. Alghero si conferma al top

ALGHERO – Secondo successo consecutivo in Rally Italia Sardegna per Dani Sordo. Lo spagnolo vince la gara al termine delle 16 prove speciali in programma davanti a Thierry Neuville e Ogier. Doppietta per Hyundai Motorsport. Ancora una straordinaria edizione del Mondiale in Italia del Rally e questo anche grazie all’eccezionale “base logistica” di Alghero e all’organizzazione impeccabile dell’Aci Sassari, della Regione Sardegna, Amministrazione Comunale e del Mirtò Festival e delle varie attività connesse agli eventi collaterali a partire dalla organizzazione Coldiretti.