Rally ad Alghero, ecco le modifiche alla viabilità

ALGHERO – Il programma della manifestazione prevede l’occupazione temporanea di alcune aree pubbliche necessarie per l’allestimento del parco assistenza e delle strutture di partenza / arrivo e sosta dei veicoli nella via Garibaldi (tratto antistante il Piazzale della Pace), nel Lungomare Barcellona, nella Banchina Millelire, nel Piazzale della Pace e nelle vie contermini allo stesso (La Marmora, Asfodelo e Ventiquattro Maggio), dalle ore 08:00 del 28/09/2020 e sino alle ore 24:00 del 15/10/2020.

L’ordinanza del dirigente viabilità e traffico adottata per lo svolgimento della manifestazione rende disponibili le aree comunali interessate dallo svolgimento dell’evento e, nel contempo, garantisce l’accesso ai residenti proprietari e/o titolari di autorimessa e/o posto auto nelle zone da interdire alla circolazione veicolare ed ai veicoli adibiti al carico/scarico merci attraverso il rilascio di appositi “pass” da collocare all’interno del veicolo in maniera chiaramente visibile dal vetro parabrezza.

Divieto di transito in via XXIV Maggio ( tra via Garibaldi e via Asfodelo ) e in via Asfodelo ( tra via Costa Brava e via XXIV Maggio ) fino al 11 Ottobre.

Divieto di transito e sosta in via Garibaldi ( tra via Degli Orti e via Spano) fino al 11 Ottobre, ad eccezione per i veicoli iscritti alla gara e dei residenti proprietari e/o titolari di autorimessa, veicoli utilizzati per l’approvvigionamento delle attività produttive ubicate nella zona.

Divieto di transito in via La Marmora ( tra il civico 6 e la via Garibaldi) fino al 11 Ottobre, in via Garibaldi ( tra via catalogna e via Eleonora di Arborea )

In via degli Orti : tra via XXIV maggio e via Gallura inversione del senso unico di marcia