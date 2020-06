Rally a ottobre: stagione più lunga, grande occasione |video

ALGHERO – Nella disgrazia del Covid 19, questa può diventare una vera occasione: allungare la stagione turistica. E ciò grazie all’importante definizione della tappa del Rally Mondiale nel mese di ottobre. In questo modo, con anche un’azione promozionale verso le mete estere e nazionali con cui è collegato l’aeroporto di Alghero e con la programmazione di vari tipi di eventi e animazione, quest’anno potrebbe realmente palesarsi la possibilità di destagionalizzare. “Col presidente Pais, visto quando accaduto con la Pandemia, abbiamo pensato di spostare anche degli eventi verso fine stagione e oltre e dunque possiamo trasformare questa crisi in un opportunità”, ha detto l’assessore al Turismo Gianni Chessa.

“Alghero è pronta per accogliere il Rally in un periodo di bassa stagione che potrà contribuire a sostenere il comparto turistico. Grazie all’impegno e all’attenzione verso Alghero, possiamo programmare un mese di ottobre denso di avvenimenti che non si esauriranno con il Rally, ma che consentiranno ai nostri alberghi di restare aperti in un periodo nel quale normalmente chiudono. L’obiettivo è recuperare il più possibile i mesi persi durante l’emergenza sanitaria”. La conferma al presidente dell’ACI Sticchi Damiani del finanziamento della Regione, per la tappa del Rally Italia Sardegna 2020, round italiano del FIA World Rally Championship. L’annuncio è stato dato anche dal presidente dell’Aci Sassari Giulio Pes. La Regione ha infatti messo a disposizione il finanziamento, senza il quale non si sarebbe potuto svolgere il Rally.

“Ora il presidente Sticchi Damiani, presidente di Aci Italia – ha spiegato Pes – potrà relazionarsi con la Federazione Internazionale per stabilire la fattibilità e le date precise per la prova mondiale che coinvolgerà come sempre tutto il Nord Sardegna da Alghero a Olbia. Due le date possibili : 30 settembre – 1-2-3-ottobre oppure 29-30-31 ottobre – 1 novembre”. Un grande evento per la Sardegna e per il nostro territorio alla conferma del quale abbiamo assicurato il massimo impegno con concretezza e rapidità.

Nella foto il rally ad Alghero. Nel video la conferenza stampa di ieri

S.I.