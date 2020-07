Rally a ottobre, Conoci: Alghero è pronta

ALGHERO – “Adesso l’ufficialità, il WRC Rally d’Italia 2020 si farà. La Sardegna e Alghero, con la partenza che avverrà da Olbia, ospiteranno ancora una volta il WRC. Grande promozione, grandissimo evento sportivo che ci consente di allungare la stagione. La data dell’evento è fissata nei giorni dal 29 ottobre al 1 novembre”. Cosi il sindaco di Alghero Mario Conoci riguardo la conferma della tappa mondiale del Rally in Sardegna e nello specifico ad Alghero.

“Lavoriamo per ripartire, tutti insieme. Grazie alla Regione Sardegna, al Presidente Christian Solinas e all’assessore Gianni Chessa per aver sostenuto le nostre proposte e all’ACI per il legame forte instaurato con la nostra città e con la Sardegna. Alghero è pronta per accogliere il Rally in un periodo di bassa stagione e grazie all’impegno e all’attenzione verso Alghero, possiamo programmare un mese di ottobre denso di avvenimenti che non si esauriranno con il Rally, ma che consentiranno di recuperare il più possibile i mesi persi durante l’emergenza sanitaria”.