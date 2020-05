Pulizia spiagge urbane, grazie di Bamonti

ALGHERO – “In questi giorni oltre al lavoro nelle grandi spiagge urbane portato avanti con lodevole impegno dalla TerraMare (società a cui sono affidati i lavori) si notano in movimento tante altre squadre di lavoratori che manualmente stanno procedendo alla pulizia delle piccole spiagge, quelle che tutti abbiamo frequentato sin da piccoli, las tronas calabona etc etc.”. Cosi Alberto Bamonti coordinatore cittadino dei Riformatori Sardi sugli interventi ordinari di decoro e verde effettuati in questi giorni in città.

“Un ottimo lavoro portato avanti dai Lavoratori del Reis coordinati dal settore ambiente con l’Assessore Andrea Montis, ma anche dal personale della Societa in House su disposizione dell’assessorato alle manutenzioni con Assessore Antonello Peru, che di recente hanno ripulito gli accessi alle calette sottostanti il lungomare rovigno di Fertilia grazie anche ai Cittadini Attivi, Coordinati dall’Assessore Emiliano Piras. Li vogliamo ringraziare tutti. Alghero ha bisogno in questo momento di maggiori spazi fruibili”.

Nella foto la spiaggetta de Las Tronas

S.I.