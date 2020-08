Pulina-Monti, stop camping selvaggio: urgono azioni

ALGHERO – “Riteniamo urgente dover segnalare e denunciare agli assessori di competenza, un grave fenomeno registratosi in questi giorni nella frazione Fertilia, ma sicuramente riguardante l’intera Alghero, ovvero il campeggio selvaggio ad opera di sbadati quanto disinformati camperisti”, cosi i consiglieri comunali di Centrodestra del Gruppo Misto Monica Pulina e Giovanni Monti riguardo una questione (tra le tante) che si ripete da anni durante i mesi caldi.

“Sono decine infatti , i camper in sosta per le strade di Fertilia , che hanno deciso dunque di campeggiare in piena area urbana o in piazzole di fortuna, Belvedere alla piazza antistante la chiesa, eludendo ogni regola del vivere civile nonché sottraendo importanti introiti ai gestori dei campeggi che pure pagano fior di imposte e che già attraversano un periodo difficile , come tutto il settore dell’ospitalità, a causa della pandemia Covid”.

“È altresì inaccettabile pensare che i suddetti campeggiatori sversino i propri scarichi dove capita, arrecando un danno non da poco alle nostre bellissime spiagge e pinete. Urge un immediato spiegamento delle forze dell’ordine atto a ripristinare la normalità ed evitare che il fenomeno dei campeggiatori abusivi prenda piede in una Alghero già sofferente”.