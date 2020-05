“Prudenza, sanzioni e certezze per ripartire”

ALGHERO – “Non c’è Sindaco che non voglia la riapertura e la ripresa di tutte le attività economiche della propria città, nei tempi più brevi possibili. Ma dobbiamo farlo con la certezza che domani non si sia costretti a fare un passo indietro e chiudere nuovamente. Non ce lo potremmo permettere. Bisogna tenere duro ancora qualche giorno per poter ripartire in sicurezza e in maniera definitiva”, cosi il Sindaco Mario Conoci riguardo le riaperture delle attività e le polemiche di questi giorni che vedono, vista la drammatica crisi che attraversa questo territorio, la necessità di poter al più presto riavviare il sistema economico e sociale.

“La nostro volontà – ribadisce Conoci – è quella di volere garantire le categorie, ma prima vengono le istanze della popolazione che deve essere tutelata, questo alla luce anche della vicinanza con Sassari dove l’indice di contagio è ancora alto”.

Riguardo gli attacchi delle opposizioni, “è facile fare critiche quando non si hanno ruoli di responsabilità, ma invece sottolineo come ci siano differenze tra le minoranze con posizioni collaborative da parte degli amici dei 5 Stelle (i consiglieri Ferrara e Porcu), mentre la Sinistra, che potrebbe sollecitare maggiormente il Governo nazionale per dare risposte ai vari territori, tra cui il nostro, continua proporsi in maniera strumentalmente critica”.

Durante la conferenza stampa di questa mattina si è parlato anche di suoli pubblici. Uno dei temi centrali, insieme ai litorali, vista anche la conformazione della Riviera del Corallo, per far ripartire con meno problemi possibili le attività. E stato detto che si sta valutando il tema e nelle prossime si dovranno definire delle proposte per poi fare sintesi e giungere ad una delibera. Sono settimane, se non mesi, che si parla di ampliare le aree esterne di utilizzo dei locali (e non solo bar e ristoranti) in questo modo si salverebbero tante attività dunque famiglie e algheresi che, altrimenti, come tanti altri, saranno costretti a rivolgersi ai vari sostegni pubblici.