Provincia, sanificazione a Bancali e Corte d’Appello

ALGHERO – Interventi di sanificazione a Bancali, in Corte d’Appello e in alcune caserme del territorio che si vanno ad aggiungere a quasi 120 mila mq di uffici e spazi comunali da sanificare in tutta la provincia. Il carcere di Bancali sarà interessato dalle operazioni straordinarie di sanificazione messe in campo dal Settore Ambiente della Provincia. Il direttore del penitenziario di Sassari ha richiesto alla Provincia, la sanificazione della struttura, così da fornire un’adeguata protezione ai detenuti e a tutti gli operatori. Una realtà in cui convivono 300 dipendenti, tra polizia penitenziaria e personale amministrativo, oltre a 470 detenuti, di cui 136 stranieri e i ristretti nella sezione del 41 bis.

Una città nella città, a cui l’Amministrazione Provinciale ha deciso di dare massima priorità. Concluso con gli Uffici e i locali del Comune di Sassari, seguiranno altri centinaia di interventi richiesti che verranno realizzati presso le sedi dei comuni di tutta la Provincia. Oltre alle sanificazioni del Carcere di Bancali, della Corte d’appello e delle caserme sono stati programmati 111 interventi in 45 Comuni del Sassarese e 60 interventi in 21 Comuni della Gallura, attività che interessano circa 120 mila mq tra uffici e locali comunali.