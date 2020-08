CAGLIARI – Stamattina in I Commissione, Autonomia e ordinamento regionale, presieduta dal collega Pierluigi Saiu è stato dato il via libera alla Riforma dell’assetto territoriale della Sardegna.

Il testo, ottenuto il via libera definitivo in commissione bilancio, approderà finalmente in Aula per restituire finalmente ai territori il rispetto dell’autonomia e delle peculiarità troppo a lungo calpestate!!

Lega #Autonomia #ICommissione #Consiglio #Regionale #Sardegna #SalviniPremier