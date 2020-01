Province, a Giugno sardi al voto

SASSARI – “Nel mese di giugno di quest’anno voteremo anche per le provinciali”. Quest’oggi l’assessore regionale degli Enti Locali, Quirico Sannanel corso dell’incontro sulle infrastrutture tra amministratori locali e l’assessore Roberto Frongia ha confermato che prima dell’estate si sceglierà chi tra i partiti in campo e le coalizioni ritornerà a guidare Palazzo Sciuti e le altre sei province (Cagliari, Nuoro, Oristano, Ogliastra, Sulcis e Olbia). Rispetto al recente passato non ci sarà più il Medio Campidano.