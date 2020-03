Pronto Soccorso, mascherine contese: operatori infuriati

ALGHERO – “La Segreteria Provinciale di Sassari del Nursing Up, sindacato delle professioni infermieristiche, sigla maggiormente rappresentativa del Comparto Sanità scrive la presente a seguito della nota di cui in oggetto”. Cosi Andrea Farris e Gianluca Chelo per la segreteria provinciale della Nursing Up riguardo l’utilizzo delle mascherine che fa capo al dirigente medico di turno. Un vergognoso “scontro delle mascherine” che cataloga la condizione in cui si trovano costretti a lavorare gli operatori sanitari. Nursing Up scrive ai vertici regionali della Sanità, compreso il direttore del Pronto Soccorso Dott. Sechi.

“Riteniamo un insulto per la nostra categoria e autonomia professionale, e per tutti i professionisti sanitari, la circolare con la quale si chiede al personale infermieristico di chiedere il “permesso” al personale medico se poter riutilizzare la stessa mascherina con filtro fp2/fp3, e di utilizzare per più giorni la stessa mascherina chirurgica. Nello specifico riteniamo inaccettabile che l’uso dei DPI debba essere “deciso e dispensato dal dirigente medico in turno”

“Una circolare di questo tipo, oltre a ritenerla pericolosa per la salute degli utenti del pronto soccorso, va contro la Legge 81/08 art. 273 e 274. Va in palese contrasto con il Codice Deontologico degli Infermieri, art.1, 31, 32. Invitiamo tutti i professionisti sanitari, ad agire secondo quanto stabilito dal codice deontologico, secondo scienza e coscienza e linee guida supportate scientificamente. Il mancato riscontro alla presente nota, sarà motivo di attenzione agli organi preposti”