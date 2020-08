Progetto Nobento, Regione non può dire no

ALGHERO – “Il Sindaco di Alghero, con i sindaci di Sassari e Porto Torres e dell’intera area industriale di Sassari, chiedano immediatamente a Regione e Sfirs di rivedere le decisioni sul progetto Nobento”. Così i consiglieri di Centrosinistra Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mimmo Pirisi, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo, Mario Bruno riguardo la questione della Nobento.

“È inaccettabile che un’impresa, leader nazionale nell’industria 4.0, con sede in Sardegna, ad Alghero, nell’area industriale di San Marco, con 200 giovani assunti e altrettanti nell’indotto, venga trattata in questo modo dalla Regione. Il Sindaco, i sindaci, i consigli comunali non possono stare in silenzio: la Nobento ha sviluppato un progetto importante che con il contributo della Regione potrebbe generare investimenti per altre decine di milioni di euro e creare migliaia di posti di lavoro in un’area che ha bisogno di crescita e di economia. Un progetto concreto, sostenibile, vincente che renderebbe l’impresa sarda leader indiscusso nel proprio settore grazie ad una innovativa tecnologia che avrà Alghero come casa e centro, dando vita a un nuovo polo industriale europeo. Possiamo perdere questa occasione?”