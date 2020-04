“Presente tragica dimostrazione del passato”

ALGHERO – “Il presente è la più tragica dimostrazione della incapacità e della inadeguatezza del passato! Io lavoro guardando al presente e al futuro. Ma ho anche la capacità di voltarmi indietro e ricordare. Per prendere, si, lezione dal passato ma soprattutto per non ripetere quegli errori”.

Conoci non ci sta e replica, tramite suo profilo social, alle critiche riguardo la gestione dell’emergenza del virus e conseguente crisi. Il sindaco ricorda come i problemi irrisolti del passato (un ampio spettro temporale che contempla più gestioni) oggi pesano più che mai.