Poste, ritiro pensioni: volontari in campo

ALGHERO – Tutte le associazioni di volontariato coinvolte nelle attività coordinate dall’Amministrazione nel Centro Operativo di Protezione Civile. Dall’assistenza domiciliare alle attività di sostegno alle persone in quarantena all’assistenza domiciliare ad anziani con difficoltà. Una mole di attività che coinvolge moltissimi volontari che lavorano in stretto contatto con gli uffici del Settore dislocati a Sant’Anna. Un grande lavoro che il Centro operativo Comunale sta svolgendo nel coordinare le straordinarie associazioni operanti in città.

A loro va il ringraziamento del Sindaco Mario Conoci : “Le ringrazio, una a una: Misericordia Alghero, Radio Club, ERA, Polisoccorso Alghero, Alghero Soccorso, Angeli Custodi. E poi i Barracceli sempre operativi, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco sempre pronti e disponibili”.In questi giorni l’Amministrazione ha disposto il servizio di assistenza ai pensionati che si recano agli sportelli delle Poste per il ritiri delle pensioni. A questo riguardo l’Assessore con delega alla protezione Civile Andrea Montis ricorda che in caso vi fossero anziani impossibilitati a recarsi autonomamente presso gli sportelli postali per il ritiro della pensione, potranno rivolgersi ai numeri di Emergenza del Centro operativo Comunale( 0799978117 – 0799978985). “Insieme alle straordinarie associazioni di volontariato – spiega – troveremo una soluzione per ciascuno di voi”.