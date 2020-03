Poste borgate, sbagliato chiuderle

ALGHERO – La chiusura degli uffici postali di Fertilia e Santa Maria La Palma è un atto imprudente che confligge con lo spirito delle norme emanate in questi giorni per contenere il contagio del Coronavirus.” Così l’ex sindaco di Alghero Marco Tedde commenta la chiusura dei due uffici postali periferici disposta dall’Amministrazione delle Poste spa. “Il quadro ordinamentale che in questi giorni s’è consolidato prevede forti limitazione nella circolazione delle persone per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del Covid-19.

La chiusura delle Poste a Fertilia e Santa Maria La Palma va esattamente nella direzione opposta, costringendo i cittadini ad allontanarsi dai territori in cui dimorano per arrivare nel centro di Alghero, contribuendo a creare pericolosi assembramenti presso gli uffici postali centrali e vanificando le cautele che costituiscono lo spirito delle norme d’emergenza.” Secondo Tedde è una scelta errata, che costringerà i residenti in agro a pericolose migrazioni e renderà più difficoltosa la riscossioni delle pensioni e non solo.

“Questa scelta rischia di creare rischi per la salute pubblica che possono essere evitati. Crediamo sia indispensabile che Poste Italiane riapra immediatamente questi due uffici periferici che impoveriscono l’agro eliminando servizi essenziali –chiude Tedde-.”