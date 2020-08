Poste, ad agosto uffici aperti ad Alghero

ALGHERO – In particolare sarà disponibile al pubblico, secondo il consueto orario fino alle 19.05 (il sabato fino alle 13.35) la sede di Alghero Centro (via Carducci), mentre le sedi di Alghero 1 (via Carrabuffas), Alghero 2 (via Enrico Costa), Fertilia e Santa Maria la Palma osserveranno orario dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35 ed il sabato fino alle 12.35.

L’obiettivo di Poste Italiane è quello di assicurare, non solo ai residenti ma anche ai numerosi turisti che frequentano queste località, una continuità di erogazione dei servizi nel rispetto dei limiti definiti dalle disposizioni normative in materia di contenimento del virus Covid-19. Per tutti coloro che essendo in vacanza non intendano perdere in modo eccessivo il tempo dedicato al relax e alle attività di svago e avessero intenzione di pianificare gli impegni della giornata con la certezza di svolgere le operazioni postali previste in un determinato orario, Poste Italiane ha messo gratuitamente a disposizione una serie di opportunità e di soluzioni.

Anche le sedi di Alghero Centro, Alghero 1 e Alghero 2 infatti, sono abilitate per consentire la prenotazione in mobilità del proprio turno allo sportello acquisendo un ticket elettronico tramite WhatsApp e l’App “Ufficio Postale”, direttamente dal cellulare o dal proprio tablet. La prenotazione, inoltre, può essere perfezionata anche da un pc portatile direttamente dal sito poste.it.

Prenotare con WhatsApp è molto semplice: basterà memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni. L’App Ufficio Postale è invece scaricabile gratuitamente su Play Store di Google e AppStore di Apple ed è disponibile anche per chi non è in possesso dei prodotti finanziari di Poste Italiane, come il conto corrente BancoPosta o la Carta Postepay.

Utilizzando l’App “Ufficio Postale” e il sito poste.it è possibile scegliere l’ora esatta del proprio turno prenotando sia per il giorno stesso sia per quello successivo.

Oltre al ticket elettronico, le applicazioni di Poste Italiane consentono di eseguire numerosi altri servizi in mobilità. Con l’App Ufficio Postale, ad esempio, oltre all’acquisizione del ticket elettronico, è possibile pagare bollettini ed il bollo auto, acquistare francobolli ed altri prodotti di filatelia, inviare posta raccomandata, lettere e telegrammi (previa registrazione sul sito www.poste.it), monitorare lo stato di una spedizione tracciata (per esempio pacchi, raccomandate, corrispondenza assicurata, ecc.), oltre a ricercare gli uffici postali e gli ATM Postamat più vicini.

Anche le App BancoPosta e Postepay sono molto utili per chi è in vacanza e intende continuare a gestire da remoto il proprio conto o accedere ad una molteplicità di funzionalità come compiere operazioni di pagamento, disporre trasferimenti di denaro con bonifici e Postagiro, ricaricare SIM e carte Postepay, gestire il proprio risparmio postale di “Buoni e Libretti e magari favorire lo scambio di piccole somme di denaro tra persone, ad esempio in caso di regali tra amici o per dividere il costo della cena o dell’happy hour.