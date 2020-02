Posidonia, progetto Comune-Asi: Bruno plaude a Montis

ALGHERO – “Quando i progetti sono buoni – anche se arrivano dalla parte avversa – bisogna dirlo. E quindi non ho timore a dire che il progetto di accordo per la vagliatura e lavatura, restituzione della sabbia, a San Marco, quindi in loco, con il Consorzio Industriale di Sassari, mi sembra buono. E va in continuità con il lavoro già impostato, a Quartu, fino ad oggi unica realtà specializzata in Sardegna”. Cosi l’ex-sindaco di Alghero Mario Bruno che, tramite social, plaude all’iniziativa facente capo all’assessore Andrea Montis e che vede protagonisti il Comune e l’Asi al fine di realizzare nel territorio del centro catalano un impianto per il trattamento della posidonia.

“Mi sembra lodevole anche la ricerca di sponsor privati per le passerelle delle persone con disabilità nelle nostre spiagge. Occorre invece trovare qualche accorgimento per migliorare lo spazzamento in città, perché oggettivamente la città appare meno pulita. Nel frattempo però è buona la estensione del Porta a porta nelle borgate”.

“Andrea Montis che oggi abbiamo avuto in studio, in radio (programma di Radio Onda Stereo condotto con Nicola Nieddu ndr), è un bravo assessore all’ambiente, ha il piglio giusto, le idee chiare, un buon rapporto con la struttura, ascolta e agisce. Per questo oggi ho iniziato la trasmissione facendogli i complimenti insieme a Raniero Selva, a cui va il mio grazie grande perché senza la sua opera e il suo coraggio non si sarebbe potuta proseguire l’azione in perfetta continuità amministrativa.

Nella foto il litorale algherese