Posidonia, nuove direttive stock e recupero. Delibera pronta

ALGHERO – Finalmente c’è la legge. O meglio una proposta di legge che, però, permette di percorre la strada già tracciata, in questi anni, dal Centrodestra Sardista Algherese. Passa con 30 voti favorevoli, 15 contrari e 7 astenuti (consiglieri del Partito Democratico) il documento del Psd’Az (Franco Mula primo firmatario) che prevede lo stoccaggio provvisorio della Posidonia in zone idonee della stessa spiaggia o in altri siti nel territorio comunale.

Ma non solo. Come riporta il capogruppo della Lega Giagoni ci sarà anche la possibilità del riposizionamento al termine della stagione balneare della posidonia sulla medesima spiaggia, qualora possibile, in alternativa consente che si proceda allo smaltimento; concessione di contributi ai Comuni per lo svolgimento delle attività di gestione della posidonia. “Una proposta lungimirante che favorisce, anche, la creazione di nuovi posti di lavoro in quanto si promuove la nascita di aziende che si occupino delle operazioni di stoccaggio“, commenta Giagoni

Contrari Sinistra, Pd e 5 Stelle. “È risaputo – ha detto Roberto Li Gioi dei Pentastellati – che la Costituzione prevede che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”. Il Sardista Mula difende la proposta tirando in ballo anche la Riviera del Corallo. “La posidonia è una risorsa quando è viva quando arriva nelle nostre spiagge è un materiale morto: invito a visitare le spiagge di Alghero e ascoltare le persone che vivono in quei territori”.

“Siamo soddisfatti che la Regione, come anticipatoci dall’assessore Lampis e dalla maggioranza, si occupi di una questione molto importante per Alghero e dunque per la Sardegna – commenta l’assessore algherese all’Ambiente Andrea Montis – stiamo parlando di un prezioso elemento per i nostri mari e le nostre coste che deve essere monitorato e controllato, soprattutto quando spiaggiato, al fine di non impedire anche la fruizione dei litorali, dunque bene la proposta di legge regionale che è in linea con gli obiettivi dell’Amministrazione Conoci”. Entro questa settimana sarà approvata anche la Delibera della Giunta Comunale che indicherà in maniera ancora più precisa quelle che saranno le azioni volte alla pulizia degli arenili, stoccaggio, recupero sabbia e creazione di attività nel territorio.