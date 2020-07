Porto di Alghero, ammasso di rifiuti |foto

ALGHERO – Condizioni pessime per lo stallo dei contenitori per i rifiuti al porto di Alghero. Nello specifico nelle “casette” che dovrebbero fungere da servizi per l’area del molo di sottoflutto. Invece, un aumento sconsiderato di conferimento di immondizia, probabilmente da parte di diportisti o anche altri, ha causato quanto rappresentato questa mattina nell’immagine inviateci da un lettore. Come già scritto più volte in passato luoghi come l’approdo cittadino sono anche un biglietto da visita per la città e dunque necessitano maggiore attenzione dal punto di vista della pulizia e decoro.

Nella foto la condizione dei contenitori questa mattina al porto

S.I.