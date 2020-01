Ponte Serra, ok progetto. Mamuntanas strada pronta

ALGHERO – Lavori di sistemazione della strada di Mamuntanas, i cui residenti sono obbligati ad un percorso alternativo a causa del divieto di transito sul Ponte Serra, chiuso da un’ordinanza del Maggio 2019 per le precarie condizioni di staticità, dovute alla mancanza di manutenzione rilevata fin dal 2015. La settimana scorsa il settore Manutenzioni ha eseguito i lavori di livellamento della sede stradale. Un intervento che consente di percorrere il tratto di strada che porta a Mamuntanas passando per Tanca Farrà in condizioni di sicurezza, dopo che le frequenti piogge avevano ridotto la carreggiata in condizioni precarie, con diverse e pericolose buche nella sede stradale. Situazione che aveva fatto aumentare le segnalazioni da parte dei residenti, già penalizzati dalla chiusura del ponte. I lavori coordinati dall’Assessore alle manutenzioni Antonello Peru consentono ora un livello di sicurezza accettabile.

Intanto si accelera con la procedura per l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del ponte. Grazie ad una modifica progettuale sulla tipologia dei materiali da utilizzare, si procede al più presto all’affidamento diretto dei lavori di sistemazione dei tiranti di sostegno del ponte, per cui sono disponibili 30 mila euro. Buone notizie intanto dalla Soprintendenza, sollecitata dal Sindaco Mario Conoci che si è fatto carico delle aspettative dei residenti, che ha dato il via libera alla progettazione della ristrutturazione del ponte, con 200 mila euro di lavori da eseguire. Il progetto preliminare è pronto e sarà all’attenzione della Giunta che procederà in breve all’approvazione.

Nella foto l’assessore Peru che segue i lavori