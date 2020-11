Ploaghe, insediati nuovo Consiglio e Giunta

PLOAGHE – Si è tenuto lo scorso lunedì nel salone dell’ex convento dei frati cappuccini la seduta di insediamento del nuovo consiglio comunale di Ploaghe. Una cerimonia emozionante aperta al pubblico, anche se l’emergenza covid ha obbligato l’amministrazione a contingentare l’accesso ad un numero ristretto di persone. In apertura il sindaco Carlo Sotgiu, confermato per il secondo mandato, ha ringraziato tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, per essersi messi a disposizione della comunità sottolineando come sia stato importante che in un paese di poco inferiore ai cinquemila abitanti come quello di Ploaghe, vi siano state più liste a partecipare alla competizione elettorale a differenza di altri comuni dove si è votato con una sola compagine in campo.

Dopo il giuramento, il primo cittadino ha comunicato al consiglio i nomi dei nuovi assessori e le relative deleghe: Giammario Busellu è il nuovo vice sindaco e assessore allo Sport, cultura, spettacolo e lavori pubblici; Maria Grazia Medde guiderà l’assessorato alle Pari opportunità, coesione sociale e contrasto alla povertà; la neo eletta Lorena Tedde è la nuova assessora alle politiche sociali e politiche per la casa mentre Mario Muggiolu ha ottenuto la delega come assessore per l’Ambiente, rifiuti e raccolta differenziata e politiche di contrasto al degrado.

A sedere fra i banchi del consiglio, oltre al sindaco Carlo Sotgiu, saranno Matteo Sini, Francesca Salariu, Sergio Floris, Elvira D’Aloi, Anna Maria Faedda, Giammario Busellu, Lorena Tedde, Maria Grazia Medde, per la maggioranza e Gian Filippo Sechi, Eliana Fois, Giuseppe Sini e Pier Mario Tedde per l’opposizione. Nella stessa seduta è stata inoltre eletta la commissione elettorale che sarà composta da Matteo Sini, Anna Maria Faedda e Giuseppe Sini che in caso di impedimento verranno sostituiti dai supplenti Francesca Salariu, Elvira D’aloi e Pier Mario Tedde.