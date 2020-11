Pirisi, Porcu e Sartore: subito la Commissione Ambiente

ALGHERO – Mimmo Pirisi, Graziano Porcu e Pietro Sartore, in veste di Componenti della Quinta Commissione Consiliare chiedono la convocazione dell’organismo che ha come oggetto l’Ambiente, oltre la Sanità, per discutere, scrivono i consiglieri di opposizione, dello “stato nettezza urbana in città”.

E ciò, sempre secondo i tre firmatari della richiesta rivolta al presidente Christian Mulas, “vista la perdurante situazione di malfunzionamenti nella gestione della nettezza urbana in Città, con particolari ed evidenti disservizi nella gestione delle isole ecologiche, sia in città che nell’agro, nella pulizia di strade e marciapiedi e nello svuotamento dei cestini stradali”.

Tutto ciò, “considerato l’articolo 21, comma 5, del regolamento del consiglio comunale laddove è scritto la convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l’indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da 1/3 dei componenti della Commissione stessa”.