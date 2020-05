Piazza dei Mercati, a luglio videosorveglianza

ALGHERO – In via di realizzazione il sistema di videosorveglianza presso il parcheggio multipiano di Piazza dei Mercati. La procedura avviata dall’Amministrazione Conoci per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica arriva a chiusura dell’iter con la firma del contratto con la ditta aggiudicataria dei lavori (ITM Telematica). L’impresa firmerà il contratto questa settimana ma sono già in corso le predisposizioni edili e di cablaggio da parte della Società Alghero In House.

L’obbiettivo è di accelerare il più possibile per la messa in funzione per la metà di luglio. L’appalto, per il quale sono stati investiti complessivi 60 mila euro, ha per oggetto l’affidamento dell’intervento di realizzazione impianto di videosorveglianza a salvaguardia della “Piazza dei Mercati e del parcheggio sottopiano ad essa collegato per garantire la sicurezza ed a tutela della pubblica incolumità. Nello specifico le opere previste riguardano la messa in opera di 46 punti di ripresa, di cui due equipaggiati con telecamere per “lettura targhe”, un centro di controllo NVR situato presso un locale tecnico per la gestione centralizzata delle telecamere e collegata in fibra ottica per la gestione diretta dalla sede della Polizia Locale. Completano l’appalto le apparecchiature tecnologiche di ricezione dei segnali dalle telecamere e ritrasmissione verso la sede centrale, la formazione degli operatori.

“Lo stato di degrado e di colpevole abbandono in cui è stata lasciata l’area di sosta per tanti anni è certamente un problema al quale questa Amministrazione vuole porre rimedio – spiega l’Assessore alle Opere Pubbliche Antonello Peru – e questo è un chiaro segnale di svolta verso un ripristino delle condizioni di decoro e vivibilità della piazza.”