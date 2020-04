Pensa ha incontrato l’Amministrazione

ALGHERO – Questa mattina si sono riuniti in videoconferenza i rappresentanti degli imprenditori del nord Sardegna Associazione P.E.N.SA (pubblici esercizi nord Sardegna) Claudio Cassitta e il presidente Marco Porqueddu con gli esponenti politici e funzionari del comune di Alghero: assessore al turismo Marco DiGangi, assessore sviluppo economico Giorgia Vaccaro , i consiglieri capigruppo Christian Mulas e Alberto Bamonti e il funzionario del Comune Dott. Vanni Martinez.

l’associazione di categoria, che ad oggi rappresenta oltre 700 attività imprenditoriali del comparto HO.RE.CA (hotel, restaurant e Cafè) è stata invitata e ascoltata dai rappresentanti comunali.



“Un tavolo di intenti comuni che interessano la gran parte dell’economia di una città turistica come Alghero, siamo stati accolti in modo caloroso e l’amministrazione si è messa subito a disposizione nei nostri confronti ed in modo molto propositivo sulle proposte da noi presentate” dice Marco Porqueddu presidente P.E.N.SA Horeca

“Un momento tragico dove non possiamo farci trovare impreparati, di estrema importanza sarà affiancare le imprese cittadine nel lavoro di ripartenza e prevenzione al Covid cosi da presentarci al mondo turistico come meta sicura e affidabile” questo il pensiero del consigliere Christian Mulas capogruppo Fratelli d’Italia e Presidente commissioni ambiente e sanità; un momento difficile ma che trova il pieno appoggio delle istituzioni così come sottolinea anche il consigliere Alberto Bamonti capogruppo dei Riformatori: “è importante far capire a tutte le imprese che non sono sole, purtroppo dobbiamo aspettare le linee guida nazionali, ma a livello comunale siamo vicini e disponibili a tutti i tavoli propositivi per contrastare insieme questa emergenza”;



Dello stesso avviso è anche l’assessore Giorgia Vaccaro della Lega che rassicura le aziende anche confermando gli aiuti in arrivo dalla Regione Sardegna: finanziamenti in parte a fondo perduto, per le imprese in difficoltà Ottimo apporto tecnico da parte del funzionario del comune dott. Martinez che ricorda agli imprenditori un importante aiuto informativo: lo sportello impresa sul sito istituzionale del comune dove verranno raccolte tutte le informazioni utili e i bandi che interessano le imprese nel periodo Covid.

Insomma Alghero c’è ed è vicina agli imprenditori che, finalmente uniti, vengono rappresentati senza bandiere politiche e senza interessi economici da imprenditori stessi, senza intermediari e in modo trasparente ed efficace; un connubio di forze importante per superare questo momento di estrema incertezza, dove la parte politica tende la mano alle imprese per un alleanza di intenti mai vista prima.

Un ulteriore concreta tappa quella di Alghero per l’associazione, che ha trovato già ottimi riscontri con i tavoli regionali della scorsa settimana con il Presidente Michele Pais, che ascoltando le richieste e le criticitá ha giá sviluppato proposte e soluzioni a livello regionale.

l’associazione P.E.N.SA è totalmente gratuita chi volesse aderire trova informazioni e modulo iscrizione sul sito www.horecanordsardegna.it