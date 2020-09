“Pasticcio ordinanza, giocano sui sardi”

ALGHERO – “Un’ordinanza pasticciata, totalmente e assolutamente inapplicabile, come era risultato evidente da subito, viene ora sospesa dal TAR perché incostituzionale. La Regione Sardegna invece di dotare porti e aeroporti di postazioni apposite per fare i test sierologici gratuiti”. Così i consiglieri di Centrosinistra sull’ordinanza di Solinas.

“esattamente come hanno fatto e stanno facendo altre regioni, si inventa ordinanze inapplicabili senza prevedere nemmeno i controlli allo sbarco delle autocertificazioni di chi arriva in Sardegna. Il risultato facilmente prevedibile è un crollo delle prenotazioni per la Sardegna e un danno enorme in primis per le imprese turistiche, ma a cascata per tutti i possessori di partita IVA e quindi per tutta l’Isola.Tutto questo solo perché i sardoleghisti non si fanno scrupolo di giocare sulla pelle dei sardi per poter fare un po’ di propaganda elettorale. Solinas e il suo fedele scudiero Pais emettono un’ordinanza, che sanno totalmente inapplicabile e incostituzionale, per poter poi gridare, quando come previsto il TAR gliela cassa, contro il cattivo stato centrale che non gli fa fare le ordinanze che vogliono”.

“Che poi, per capire quanto questo richiamo all’ indipendentismo sia oltremodo ridicolo, basterebbe ricordare che i nostri due burloni prendono ordini dal proconsole di Erba mandato in Sardegna per gestirli dal loro padrone Lombardo.”