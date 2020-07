Passa la “salva-imprese”, Pais soddisfatto

CAGLIARI –

«Il via libera dato dal Consiglio regionale consente di rendere disponibili per le imprese colpite dalla crisi Covid ed i lavoratori circa 190 milioni di euro». Il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais sottolinea con soddisfazione il voto con cui l’Assemblea legislativa sarda ha approvato la legge a sostegno del sistema produttivo dell’Isola.

«La celerità e il consenso con cui il Consiglio regionale ha approvato il provvedimento, anche grazie allo spirito collaborativo ed al senso di responsabilità della minoranza, sono il segno della qualità e della serietà delle misure che la Giunta guidata da Christian Solinas ha proposto a sostegno dell’economia, del lavoro e delle famiglie – dichiara Pais – La modulazione delle risorse stanziate consentirà interventi a favore di tutti i settori colpiti dalla pandemia».

«Con queste misure si è dato forma ad un piano straordinario di sostegno – conclude il Presidente Pais – del quale beneficiano tra gli altri le imprese del turismo, dell’agricoltura e della pesca, del commercio e dell’artigianato, ma anche le società sportive e i lavoratori autonomi. Ringrazio le forze politiche per la rapidità con cui hanno dato il via libera alla programmazione delle risorse in modo da rispondere subito alle esigenze delle imprese»