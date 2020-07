Passa il Piano Bonifica, ora il Puc

ALGHERO – Ieri il Consiglio comunale ha approvato il Piano di Conservazione e Valorizzazione della Bonifica. Un lungo iter iniziato nel 2016 con la precedente Amministrazione, portato a conclusione con grande determinazione dalla maggioranza di centrodestra civica e sardista del Sindaco Mario Conoci. Il provvedimento portato in aula dall’Assessore all’urbanistica Emiliano Piras è stato votato favorevolmente anche dall’ opposizione, ad eccezione del M5S.

“Uno strumento di pianificazione del territorio – spiega l’Assessore Piras – che grazie ad alcune modifiche apportate dall’attuale Amministrazione ha messo d’accordo indistintamente tutti i cittadini e le imprese dell’agro, che attendevano l’approvazione del piano, per consentire soprattutto alle imprese agricole di avere la possibilità di attuare progettualità ed investimenti che per la riqualificazione dell’agro, portando così ad uno sviluppo economico e sociale che costituisce linfa vitale per quella gran parte del territorio algherese costituito dalla zona della bonifica”.

Prima l’approvazione del P.A.I ( Piano di Assetto Idrogeologico ) e ora quella del PCVB, “stanno a significare – aggiunge l’Assessore all’urbanistica – l’importanza che riveste la pianificazione urbanistica del territorio per questa maggioranza, che ora punta ad una accelerata per il Piano Particolareggiato del Centro Storico, alla variante al P.A.I., e soprattutto al Piano Urbanistico Comunale”.