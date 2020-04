Pasqua blindata, misure anti-crisi: parla l’ass. Salaris

ALGHERO – Pasqua blindata anche ad Alghero. I dati dei contagi non drammatici e una condizione geografica che può far ben sperare per una non troppo distante ripresa. Nel frattempo, vista la devastante crisi economica causata dalle numerose settimane di “quarantena”, anche nella Riviera del Corallo sono state attivate diverse misure per andare incontro ai bisogni primari dei cittadini. E’ l’assessore ai Servizi Sociali, Sanità, Pubblica Istruzione e Sport, Maria Grazia Salaris, a relazionare riguardo anche l’avvio dei bonus spesa e soprattutto ad annunciare, rispondendo ad una domanda, che è pronta a partire una task-force che affiancherà l’Amministrazione in questo delicato e difficile periodo che vedrà l’attivazione di progetti e azioni volte ad agganciare subito la ripresa.