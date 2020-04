Partite iva, suoli pubblici e imprese: consigli di Spirito

ALGHERO – In attesa della fine del cosi detto “lockdown”, per adesso rinnovato fino fine aprile primi giorni di maggio, apprendiamo del nuovo decreto di Conte utile, o almeno lo dovrebbe essere, a portare ristoro alle imprese e alle “partite iva“. Ad aiutarci a comprendere meglio tali atti è ancora il dottore commercialista algherese Marco Spirito. Una rubrica su Algheronews finalizzata a fare chiarezza e cercare di poter essere di sostegno alle realtà locali. Per adesso le misure prese, come da commenti delle categorie interessate, paiono totalmente insufficienti. Però si attendono ulteriori assestamenti utile a rendere più efficaci le misure che ci illustra nell’intervista seguente il dott. Spirito dove si parla anche degli interventi della Giunta Solinas e anche con dei suggerimenti per l’Amministrazione Comunale algherese sul versante delle attività commerciali come, ad esempio, rendere possibile la maggiore fruizione all’aperto delle proposte pubbliche e private.