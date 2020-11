Parco Tarragona, avviso pubblico per la gestione

ALGHERO – L’Amministrazione ha pubblicato il bando pubblico per la concessione della gestione del Parco Tarragona per la durata di sei anni rinnovabili di altri sei anni. Avviata da parte dell’Assessorato al Demanio e Patrimonio su coordinamento dell’Assessore Giovanna Caria la procedura ai fini dell’individuazione del nuovo concessionario. L’area denominata “Parco Tarragona”, ubicata tra le vie Tarragona, Manzoni e viale Giovanni XXIII, con estensione di 9500 m2, con le sovrastanti strutture e manufatti, è finalizzata all’organizzazione di iniziative ed eventi anche culturali per l’animazione del luogo e per favorire l’aggregazione dei cittadini. La superficie e la struttura racchiudono al proprio interno un’area verde con spazi pavimentati, un’area gioco per bambini, una struttura di circa 38 mq adibita a punto di somministrazione di alimenti e bevande.

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici quali imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative; consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane; consorzi stabili; operatori economici quali i raggruppamenti temporanei di concorrenti; consorzi ordinari di concorrenti; aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (gruppo europeo di interesse economico). Da domani intanto partono i lavori di sistemazione del polmone verde della Mercede, con interventi che l’Assessore alle Manutenzioni Antonello Peru ha delegato alla Società In House riguardanti il ripristino dei camminamenti, la copertura di alcuni dislivelli del terreno in area giochi, il ripristino del tappeto anti trauma, l’asportazione di alcuni elementi gioco deteriorati che verranno sostituiti con il nuovo appalto.

Il bando sintetico di gara è stato pubblicato sul sito del Comune di Alghero www.comune.alghero.ss.italla sezione Centrale Unica di Committenza – Atti delle pubbliche amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura – Gare e procedure in corso. Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è stabilito al 02 Dicembre 2020. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.