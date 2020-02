Parco, opposizioni allergiche alla democrazia

ALGHERO – Elezione nuovo Cda e Presidente del Parco di Porto Conte da parte dei capigruppo della coalizione di centrodestra sardista sul rinnovo del Consiglio Direttivo del Parco di Porto Conte. “L’Assemblea di oggi ha eletto con grande compattezza il presidente Raimondo Tilocca e i membri del Consiglio Direttivo Adriano Grossi e Lina Bardino. Esprimiamo soddisfazione per l’elezione del nuovo consiglio direttivo e del presidente. Questa volta all’interno del Consiglio Direttivo si è rispettata la parità di genere, trascurata dalla precedente maggioranza che non aveva garantito la presenza di donne nell’organo di governo del Parco”.

“L’evidente assenza dell’opposizione nella seduta di oggi è il segno della perdurante allergia alla democrazia da parte dei gruppi di minoranza, che mal sopportano l’alternanza al governo della città, dove chi vince le elezioni governa ed esprime gli organismi della partecipate, assumendo la responsabilità attribuitagli democraticamente dagli algheresi. Le forze politiche della maggioranza hanno, di contro, mostrato grande compattezza e volontà di mettere in pratica ciò che gli algheresi hanno decretato con il voto. Ringraziamo il consiglio direttivo uscente per il lavoro svolto e il consigliere Pietro Giacomo Canu per aver garantito la sua presenza”.

“La maggioranza prosegue con il suo programma amministrativo, nonostante i continui tentativi dell’opposizione di restare aggrappata alle poltrone e intralciare il lavoro per la città che la maggioranza sta portando avanti con determinazione e coerenza”.