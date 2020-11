Parco, domani continua l’Assemblea

ALGHERO – Sarà possibile assistere ai lavori dell’Assemblea dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte prevista per domani pomeriggio, venerdi 6 novembre, con inizio alle 16 in diretta streaming dal canale YouTube del Parco. O cliccando direttamente al seguente link: https://youtu.be/vy5gTYiSMec . Per le note ragioni legate alle nuove disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19 la seduta si svolgerà infatti in modalità di teleconferenza. Tra i punti all’ordine del giorno rimasti dalla precedente seduta di giovedi scorso figurano l’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2019 e l’aggiornamento delle linee guida del piano del parco.