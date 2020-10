Parco, assemblea il 29/10: progetti e opere sul tavolo

ALGHERO – E’ stata convocata l’assemblea del Parco di Porto Conte per giovedi 29 ottobre. L’ordine del giorno prevede le comunicazioni del Presidente Raimondo Tilloca, Bilancio previsionale 2020/22; ratifica del decreto del Presidente; variazioni a Bilancio, ratifica; approvazione del Rendiconto relativo all’esercizio finanziario del 2019; atto di indirizzo dell’organo di revisione dei conti e l’aggiornamento Linee Guida del Piano de Parco. Questi, dunque, i punti che saranno affrontati dall’assembla che rispecchia il consiglio comunale e che sarà, per ovvie cause, convocata “a distanza”.

Nel frattempo il Consiglio d’Amministrazione, composto oltre che dal presidente Raimondo Tilloca anche da Adriano Grossi e da Lina Barbino e il direttore Mariano Mariani, stanno affrontando da tempo alcune importanti progettualità per la valorizzazione dei siti del Parco e Area Marina Protetta e opere da realizzare che sono sul tavolo dell’Ente di riserva da tempo e che dovranno trovare attuazione nei prossimi mesi.