Panificio Cherchi e Al Forno protagonisti a Sella&Mosca

ALGHERO – Pane, vino, ma non solo. Sono i racconti dei protagonisti dei prodotti presentati a Sella&Mosca, durante la serata di giovedi, ad ammaliare e stregare i presenti. E questo, all’interno degli “eventi in cantina” dell’azienda leader nel settore vitivinicolo dove ha primeggiato questa settimana il noto “Panificio Cherchi”, riferimento da anni del settore. E questo, come detto, non solo per le eccellenti tipologie di pane esposti e fatti degustare al pubblico, ma soprattutto per la narrazione e la conoscenza del settore e del territorio da parte di Antonio Masia riguardo i vari prodotti e la loro storia.

Del resto quella di Masia, come panificatore algherese, è una ricerca continua volta a recuperare la ricca e straordinaria tradizione locale e delle borgate che vede primeggiare l’oramai famoso “Pa Punyat”. Creazione che è riapprodata nelle tavole, pure dei turisti, grazie Al Forno di Fabrizio Carboni. Bottega di prodotti del territorio che è anche lo “sportello cittadino” di importanti realtà come Sa Mandra, Accademia Olearia e, nel caso specifico, del Panificio Cherchi. Ma non solo.

Infatti grazie all’attuazione del progetto di valorizzazione e commercializzazione di prodotti locali e regionali Menjalguer, la boutique di via Mazzini è divenuta un riferimento per le eccellenze e anche un luogo dove definire progetti connessi al settore enogastronomico. La serata ha visto accompagnare ogni tipologia di pane ad un vino grazie ai sapienti abbinamenti predisposti da Ivan Deriu e definiti all’interno dell’organizzazione della serata in capo a Chiara de Lorenzo e più in generale a Sella&Mosca.

Pane, vino e taglieri sono stati molto apprezzati, grazie anche all’olio dell’Accademia Olearia, e hanno visto alla fine dell’incontro molte persone, in particolare i primi villeggianti presenti nelle strutture delle tenute, richiedere informazioni per l’acquisto degli stessi. Questo era l’obiettivo della serata e questo è Menjalguer come hanno ricordato Masia e Carboni: promuovere e commercializzare (dunque fare economie) coi nostri eccellenti prodotti.