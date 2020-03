ALGHERO – Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile nazionale gli affetti da Corona virus in Sardegna sono, ad oggi 23 marzo, 359. Di questi 94 sono ricoverati in ospedale (84 con sintomi e 18 in terapia intensiva, due in più di ieri) e 249 in isolamento a casa (5 in più di ieri). Il totale dei positivi è 343. I tamponi effettuati sono 2568. Mentre i decessi accertati sono 11 (4 in più). Sono 5 tra dimessi e guariti.