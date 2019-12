Panathlon, premio Fair Play a Barraccu

ALGHERO – Domenica 15 il Panathlon Club Alghero ha conferito il premio “Fair Play” 2019, premio che il club service attribuisce annualmente per un particolare e specifico gesto di lealtà sportiva oppure per una carriera intera di lealtà e dedizione sportiva. Come da tradizione la consegna del premio è avvenuta nel corso della serata conviviale che vede soci, ospiti ed amici scambiarsi gli auguri per il Natale ed il nuovo anno.

Quest’anno il premio, consegnato dal Presidente Lelle Simula, è andato a Francesco Barracu, basket coach algherese autore di un alto gesto di lealtà sportiva nel corso di uno spareggio per la promozione dalla serie D 2006-2007 a Cagliari tra le squadre della Demones Ozieri, allenata da Barracu, e la Gabbiano. A dimostrazione che la lealtà sportiva lascia segni più duraturi più delle vittorie, il Panathlon di Alghero ha voluto premiarlo anche a così tanti anni di distanza. Nello specifico, a pochi minuti dal termine e con la propria squadra in vantaggio sugli avversari, Francesco Barraccu aveva fatto annullare un canestro ingiustamente assegnato alla propria squadra, risultata al termine sconfitta.

La consegna del premio è stata fatta dal Sindaco di Alghero, Mario Conoci, alla presenza di figure istituzionali quali il Governatore Panathlon Sardegna, Lello Petretto e gli assessori Emiliano Piras, peraltro socio dell’associazione, ed Andrea Montis, dei numerosi soci con le loro famiglie e di tanti graditi simpatizzanti del club service. Tra questi, il consigliere comunale Christian Mulas, primo firmatario della mozione per “l’istituzione del registro della biogenitorialità”, di prossima discussione in Consiglio comunale ed affine al tema della “famiglia”, che è stato un tema caro al Panathlon Club di Alghero nell’ultimo biennio, insieme ai principi panathletici tradizionali del fair play e del sostegno ai soggetti diversamente abili. Al termine della giornata si è tenuta la consueta lotteria, con premi forniti da soci, amici, esercenti commerciali e professionisti locali, che ha raccolto un’importante somma che sarà impiegata dal prossimo direttivo del club per un’azione benefica