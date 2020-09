ALGHEROLa Polisportiva Sottorete e la Gimnasium Volley comunicano che sono aperti i corsi di pallavolo maschile per ragazzi e adulti di tutte le età.Gli allenamenti sono aperti a tutti, sia atleti già formati che inesperti. Verranno creati gruppi a seconda dell’età, della preparazione e della disponibilità Per informazioni e iscrizioni contattare via mail polisportiva@sottorete.it, whatsapp stefano 3701000590.