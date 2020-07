ALGHERO – Cambi tecnici alla guida del basket cittadino. “L’A.S.D.Scuola Addestramento alla Pallacanestro Alghero comunica che l’allenatore Peppe Mulas non fa più parte dello staff tecnico della Associazione. L’Associazione sportiva ringrazia coach Mulas per il ruolo svolto e per la professionalità dimostrata. Augurando allo stesso le migliori fortune”, cosi dalla società giallorossa.