Palacongressi, fine degrado, si riparte

ALGHERO – La Regione finanzia il recupero del Palaconcressi di Alghero. Tre milioni di euro per rimettere in sesto la struttura dimenticata da più di un lustro e finita nel degrado. Nei giorni scorsi l’Amministrazione ha messo nero su bianco l’accordo con l’Assessorato agli Enti Locali per la ripartizione dei fondi provenienti dall’assestamento di bilancio e ora disponibili per la conseguente erogazione. “Una ricaduta importante per la città, che arriva a colmare il disinteresse della passata amministrazione regionale che ha lasciato un risultato pesante – commenta così il Sindaco Mario Conoci – ma grazie all’impegno mantenuto dalla Giunta Solinas, i finanziamenti arrivano ad Alghero. I fondi verranno spesi per manutenzioni ordinarie e straordinarie per iniziare a rimettere in sesto la struttura nel suo complesso, così da consentirci di programmare futuro del Palacongressi”. Abbandonata a se stessa, senza risorse, senza un’idea di utilizzo, nè di chi dovesse occuparsene, il palazzo dei congressi è finito negli scorsi anni più volte in preda ai vandali.

L’impegno del Presidente del Consiglio regionale Michele Pais e dell’Assessore al Turismo Gianni Chessa è stato determinante. L’Amministrazione Conoci intende restituire alla struttura di Maria Pia un ruolo strategico per lo sviluppo. Cominciando dal recupero e dall’individuare un utilizzo confacente alla struttura. “Ora – aggiunge il sindaco – l’avvio del rilancio del Palazzo dei Congressi ci consente di mettere in agenda il futuro dell’intera area di Maria Pia”.