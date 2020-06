Palacongressi e Maria Pia, attese e speranze |video

ALGHERO – Conferenza stampa questa mattina del Sindaco Conoci, presidente del Consiglio Regionale Pais e assessore regionale Chessa. Sul tavolo la questione del Palacongressi coi tre milioni di euro già da stanziati da tempo e che dovranno essere utilizzati dall’Amministrazione Comunale per sistemare l’area dove sorge la struttura e mettere in sicurezza lo stabile.

Poco altro, si potrà fare. Infatti i soldi che servirebbero per far nascere definitivamente il Palacongressi sono ingenti. Da anni si parla di avviare un rapporto pubblico privato, sono stati fatti bandi, avvisi, etc, ma ancora non è stato definito alcun percorso virtuoso al fine di riqualificare la struttura e al contempo dare vita all’agognato sistema ricettivo di Maria Pia.

Nel frattempo neanche l’Anfiteatro esterno e neppure gli spazi verdi e sportivi sono stati pi usati e sono in abbandono. Il sindaco ha garantito che presto, grazie anche a questi soldi, si potrà intervenire, ma purtroppo è pensabile che non sarà di sicuro per questa stagione e dunque, forse, per l’anno prossimo.