P. Torres, appello alle multinazionali. Usare tassa Asinara

PORTO TORRES – “L’amministrazione metta mano al bilancio Comunale per aiutare famiglie e imprese utilizzando i 211.000 euro della tassa di sbarco sull’isola dell’Asinara e decretando, da subito lo stop delle tasse comunali fino al 31-12 2020″. Si susseguono quasi quotidianamente gli appelli verso le Istituzioni affinchè si avviino azioni immediate e anche innovative per mettere un’argine alla epocale crisi sanitaria ed economica che ha colpito il Globo e Italia soprattutto. E’ Bastianino Spanu, consigliere nazionale del Psd’Az, rivolgendosi al Sindaco dei 5 Stelle Wheeler si attivarsi subito per dare risposte ai gravissimi problemi sociali.

“Si stanno sottovalutando le difficoltà delle famiglie meno abbienti e delle attività produttive del territorio. Si deve agire, agire subito altrimenti le conseguenze economiche e sociali rischiano di essere devastanti. Siamo di fronte a un serio rischio di tenuta sociale di un’intero territorio. Inoltre, rivolgiamo un’ appello alle Multinazionali presenti da decenni nel nostro territorio: in questo delicato momento di emergenza sanitaria, economica e sociale, vi invitiamo ad assumere un ruolo sociale a favore di un territorio che ha dato tanto all’industria“.