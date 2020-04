“Ospedale abbia sua piena funzionalità”

ALGHERO – “E’ stato un incontro caratterizzato dalla condivisione di un obiettivo comune: ridare all’ospedale di Alghero il ruolo e la piena funzionalità che gli compete”. Cosi Christian Mulas presidente della commissione Sanità e Ambiente riguardo l’incontro di ieri. “La V commissione consiliare convocata in videoconferenza dal presidente Christian Mulas ieri ha affrontato una tematica assai spinosa legata al contesto emergenziale determinato dal coronavirus. La riunione ha visto un confronto serrato, cui tra gli altri hanno partecipato il sindaco Mario Conoci e l’assessore Maria Grazia Salaris i quali, ciascuno nel proprio ruolo, hanno fornito una serie di aggiornamenti sull’attività amministrativa per fronteggiare l’emergenza e, in particolare, sull’attuale stato di diffusione del virus ad Alghero.

“I dati numerici rassicuranti evidenziano che Alghero, al momento, é un’isola felice rispetto alla situazione sassarese. L’attenzione dei commissari tutti si è concentrata sul reparto di terapia semi intensiva dell’ospedale, che, nonostante, sia di fatto strutturalmente pronta, resta ferma al palo. I commissari, unanimemente, hanno ribadito l’esigenza di sollecitare l’assessorato Regionale alla Sanità con un apposito documento unitario. Il presidente Mulas, cui tutti i presenti hanno riconosciuto il merito di aver sensibilmente raccolto il bisogno di confronto e approfondimento sul tema ha aggiornato i lavori per il prossimo giovedì”.