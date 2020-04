Orgoglio generazionale, approvare subito il Puc

ALGHERO – “Nei prossimi giorni il Consiglio Comunale sarà chiamato a discutere tra i vari argomenti, anche le linee guida del PUC (negli ultimi 10 anni sono state già votate diverse volte ndr), uno degli strumenti fondamentali per la regolamentazione del territorio e la pianificazione delle trasformazioni urbanistiche”. Cosi Alberto Bamonti segretario cittadino dei Riformatori Sardi che si appella alle rappresentanze consiliari al fine di riuscire, finalmente, ad approvare il Puc.

“Il Puc rappresenta, per Alghero, un importante appuntamento con la storia, al quale non possiamo mancare, per disegnare il futuro sviluppo, e rilanciare subito la città. Una Alghero sempre più sostenibile e razionale urbanisticamente, con servizi efficienti, viva e prospera, e soprattutto che dia nuove opportunità e lavoro ai suoi figli. Il periodo storico che stiamo vivendo, impone una attenta analisi e riflessione sugli errori fatti in passato che, di fatto, ci hanno costretto ad anni di totale immobilismo”.

“È necessario questo atto di coscienza e coraggio contro le paure che ostacolano il cambiamento e inibiscono l’immenso potenziale della nostra città.In modo particolare riteniamo opportuno sostenere e ringraziare l’Assessore all’Edilizia Privata e Urbanistica, Emiliano Piras, per la determinazione con cui si sta battendo per l’ adozione del un nuovo strumento urbanistico. Oggi più che mai l’attuale generazione di amministratori ha il dovere di pensare e osare, per una solida e chiara visione del futuro, capace di ridare speranza e lavoro alla nostra Alghero”.