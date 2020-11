Opere in Commissione, si parte con l’Ex-Coto

ALGHERO – La terza commissione Lavori Pubblici presieduta da Monica Pulina é convocata per giovedì prossimo con all’ordine del giorno lo stato della procedura sull’ex cotonificio. “Proprio in questi giorni il dirigente del settore ha approvato il progetto esecutivo. Un progetto importante di riqualificazione per circa 3,2 milioni di euro che dovrà sottrarre al degrado l’area e destinarla a servizio del quartiere e di tutta la città. Seguiamo con molta attenzione l’iter fin dal nostro insediamento, e continuiamo a farlo anche in queste fasi in cui si arriva alla gara d’appalto. Sarà un polo di eccellenza per famiglie, giovani e per le attività produttive”, cosi dalla presidente della commissione.

“Il quartiere di Sant’Agostino attende da tempo di vedere finalmente la fine del degrado. Si lavora anche per programmare opere pubbliche necessarie a causa di assenza di manutenzioni e per le quali si stanno attuando progetti specifici come Ponte Serra (628 mila euro) e ponte Fertilia ( 455mila ). Il cambio di prospettiva del nuovo Cra, che abbiamo voluto tenere in viale della resistenza, così come da nostro programma. In continuità amministrativa anche raccogliendo i risultati dell’assenza di manutenzioni che ci impegnano ad interventi straordinari. Lavorare per mettere in sicurezza strutture importanti ma dimenticate”.