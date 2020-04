“Onorevoli sardi, tagliatevi gli stipendi per le famiglie”

ALGHERO – Dal calcio alla politica, passando per le donazioni dei “paperoni” del mondo dello spettacolo, modo e finanza, è il momento della solidarietà da parte dei più fortunati e nello specifico degli eletti dal popolo. Quella vera utile a contribuire a salvare le varie comunità di riferimento. Per questo sono attesi gesti concreti, come il taglio degli stipendi o la devoluzione di alcune mensilità, da parte anche, ad esempio dei consiglieri regionale della Sardegna, a partire dai vertici Istituzionali dell’Isola, al fine di contrastare la crescente povertà e aiutare i presidi sanitari.

A rompere gli indugi e fare, tramite social, questa proposta è di Massimiliano Lepri di Fortza Paris “Sto pensando che sarebbe davvero un bel gesto se i nostri consiglieri regionali di maggioranza ed opposizione potessero liberamente accantonare una buona parte del loro compenso mensile e metterla a disposizione di un fondo per aiutare le famiglie sarde in grave difficoltà economica“, scrive Lepri. Da considerare che i consiglieri regionali sono 60 più Giunta Regionale (compreso il Presidente) e il Presidente del Consiglio.