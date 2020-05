Ollolai, un esempio virtuoso: intervista con Arbau |video

OLLOLAI – Fare Comune è il nome della lista civica che lo ha fatto eleggere a Sindaco. Ma non solo. Infatti è anche il titolo che caratterizza la sua azione politica. Efisio Arbau è il sindaco di Ollolai. Un paese della Barbagia che, in pochi anni, grazie alle azioni messe in campo dal Primo Cittadino, ha conquistato la ribalta della cronaca, anche nazionale, e soprattutto ha avviato un percorso di rinascita e anti-spopolamento che può essere preso ad esempio anche da altre realtà, pure rinomate.

Oltre “le case cedute ad un euro”, progetto che ha avuto un ottimo riscontro, anche il cantiere forestale con la valorizzazione dei preziosi e prelibati frutti di bosco e delle altre peculiarità dei polmoni verde presenti nel comune barbaricino. Ma il percorso non si ferma qui. Infatti, grazie anche al supporto della Legacoop Sardegna, e in particolare al suo presidente Claudio Atzori, e al supporto dell’imprenditore Vittorio Cadau, si sta realizzando una nuova iniziativa volta a valorizzare principalmente il “capitale umano” locale connesso con le attività che si possono mettere in moto.

Non solo, però, area montana, ma anche fascia costiera e nello specifico interazione con Olbia e Alghero che vedranno sviluppare diverse progettualità utili ad attivare quel sistema, spesso decantato, ma poche volte realizzato, di virtuosa relazione tra mare e montagna. Di questo e altro ci ha parlato lo stesso Sindaco Arbau intervistato ieri negli uffici della Legacoop, a Cagliari.

Nelle foto l’incontro di ieri e il Sindaco Arbau. Nel video lo stesso Arbau

S.I.