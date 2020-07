Olbia ha il Puc, esulta Nizzi: nuovi hotel di lusso

OLBIA – “Quella di ieri è stata una seduta storica del Consiglio Comunale di Olbia. Abbiamo approvato il Piano Urbanistico Comunale dopo 16 anni dalla sua prima stesura e dopo quasi 40 anni dalla prima pianificazione del tessuto urbano cittadino”. Grande soddisfazione da parte del Sindaco di Olbia Settimo Nizzi che, con la sua maggioranza di Centrodestra, è riuscito ad approvare il Puc. Documento che, tra l’altro, prevede la nascita di 8 hotel di lusso e tanti altri servizi.

“Il passare del tempo ci ha resi sempre più sensibili all’ambiente che ci circonda: il Puc approvato ieri in Aula è il risultato di un lungo lavoro di rivisitazione e aggiornamento, in linea con la normativa vigente e in un continuo dialogo con la Regione. Rispecchia questa visione che parte dalla salvaguardia ambientale, ma che nello sviluppo del territorio si completa. Si tratta di uno strumento fondamentale, attraverso il quale si possono programmare e realizzare investimenti, grazie alle certezze che offre”

“Voglio ringraziare i tecnici della struttura comunale per averci sempre supportato (e sopportato) in questo percorso così fondamentale per la nostra città. Ringrazio inoltre i tecnici esterni per il prezioso lavoro svolto. Ora i cittadini potranno depositare le loro osservazioni, successivamente il Puc passerà al vaglio della Regione: confidiamo in una chiusura dell’iter nel minor tempo possibile così da poter adottare il Piano in via definitiva”