Nuovo Sant’Elia, costituita unità di progetto

CAGLIARI- La Giunta comunale, con propria deliberazione n. 129 del 23.9.2020, ha disposto l’istituzione dell’Unità di progetto per la realizzazione del nuovo Stadio di Sant’Elia, attraverso l’affidamento della concessione per la realizzazione e gestione, in condizioni di equilibrio finanziario dello stesso. La Giunta ha proceduto inoltre alla nomina a responsabile dell’Unità dell’ing. Daniele Olla, Dirigente del Servizio Lavori Lavori pubblici e già responsabile unico del procedimento. I tempi di realizzazione del progetto sono quelli previsti nel Documento Unico di Programmazione 2020-2021-2022. L’unità di progetto resterà operativa fino al collaudo dell’opera