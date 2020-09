Nuovo Porto, Conoci-Piras e tecnici: riparte l’iter

ALGHERO – Si è svolta ieri alla presenza del Sindaco Mario Conoci, dell’assessore all’Urbanistica Emiliano Piras, del dirigente del settore Urbanistica Ing. Fois e del tecnico incaricato per la redazione del P.R.P., Ing. Ritossa, con i tecnici della Regione, la prima riunione di tavolo di indirizzo per la redazione del Piano Regolatore del Porto del Comune di Alghero.

Uno strumento di pianificazione di fondamentale importanza per il futuro delle infrastrutture portuali di Alghero e Fertilia su cui l’amministrazione comunale, insieme alla Regione, hanno iniziato a lavorare in stratta sinergia e incessantemente per arrivare a garantire una migliore razionalizzazione delle concessioni e finalmente dare gli indirizzi affinché si possano sviluppare le progettualità finalizzate allo sviluppo, che portino effetti positivi all’economia, al turismo, alla pesca e al diporto della nostra città.

Già fissato per i primi di ottobre il secondo incontro che dovrà proiettare l’azione pianificatoria nella fase dei tavoli di coordinamento, fondamentali per la redazione del progetto, dove sono previsti momenti di confronto, partecipazione e co – pianificazione soprattutto con gli operatori portuali.