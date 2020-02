“Nuovo Piano Casa, un disastro da bloccare”

ALGHERO – Mentre in Regione si discute sui temi urbanistici con l’obiettivo annunciato di superare il Ppr di Soru e nel breve periodo di adottare un “Nuovo Piano Casa”, è il capogruppo dei 5 Stelle di Alghero, in Consiglio Comunale, già candidato a Sindaco, Roberto Ferrara, che critica, tramite social, in maniera netta e decisa la Giunta Solinas. “Il Piano Casa in discussione nelle stanze della Regione è un disastro per il futuro della nostra terra e delle nostre coste. Un’aberrazione urbanistica che dobbiamo cercare di bloccare”.

Nella foto Roberto Ferrara